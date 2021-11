Un joven se declara culpable de la violación de cuatro adolescentes, pero no termina en prisión

Sentencia que confunde e indigna no solo a familiares de las víctimas sino también a la opinión pública estadounidense. En esta ocasión, la polémica surge en Nueva York, EEUU. Allí, Christopher Belter , un estadounidense de 20 años, que se declaró culpable de violación y abuso sexual de cuatro adolescentes , ha sido sentenciado a ocho años de libertad condicional . Un juez del estado de Nueva York declaró que era "inapropiado" que ingresara en prisión.

Según recoge el medio local 7 Eyewitness News, al juez le costó mucho dar a conocer la sentencia: "Agonicé, no me avergüenza decir que realmente recé para saber cuál es la sentencia apropiada en este caso", explicó el juez del condado de Niágara, Matthew Murphy. Y añadió, "me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial es inapropiada, así que voy a sentenciarlo a libertad condicional", añadió.