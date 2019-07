El caso Roswell cumple 72 años: el día que un platillo volante llegó a la Tierra

El 8 de julio se cumplen 72 años del Caso Roswell, es decir, del presunto choque de una nave de origen no terrestre cerca de la ciudad de Roswell en Nuevo México. En concreto, ese día se publicó en prensa el anuncio por el ejército de Estados Unidos de la “captura” de restos de un ‘platillo volante’ en un rancho cerca de la mencionada ciudad.

Volvió otra vez, y con fuerza, la hipótesis del accidente de una nave de origen no terrestre, con la recuperación de varios cadáveres de alienígenas. “Yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres”, afirmó el astronauta del Aplo 14 Edgar Mitchel, aunque murió en el 2016 sin haber facilitado ninguna evidencia que corrobore sus afirmaciones.