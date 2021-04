"No puedo dejar de ser coherente transparente y correcto como hasta ahora siempre he sido... Mi corazón está enamorado, si bien no he transgredido las promesas que he hecho. Quiero vivir este amor sin sublimarlo sin alejarlo". Así le ha confiado este cura a sus fieles, además de asegurar que seguirá amando y respetando a la Iglesia.