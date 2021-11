Curtis, el bebé prematuro de récord Guinness: nació con 21 semanas y solo 420 gramos de peso

Su madre dio a luz tras 21 semanas y 1 día, poco más de 5 meses de gestación. Junto a el nació su gemela, Sasia , pero la pequeña no superó las 48 hora. Menos de un 1%. Así de baja era la probabilidad de que Curtis sobreviviese. Su corazón estaba débil, sus pulmones también. Le dieron oxígeno y medicamentos y luchó como un jabato. Y poco a poco fue saliendo adelante. Todos los que veían su lucha por vivir no dejaban de estar en shock. Pasó 275 días en el hospital.

Los médicos siguen asombrados pero siempre confiaron en Curtis, que ya ha empezado a balbucear. Es un bebé de récord, el más prematuro del planeta. Su madre no puede estar más orgullosa, ya ha hecho historia y acaba de nacer. "He estado haciendo esto durante casi 20 años, pero nunca había visto a un bebé tan joven tan fuerte como él", ha reconocido el doctor del servicio de neonatólogos Brian Sims, que atendió el parto de Curtis en el hospital. "No sabemos qué le deparará el futuro a Curtis, ya que no hay nadie más como él. Comenzó a escribir su propia historia el día que nació. Esa historia será leída y estudiada por muchos y, con suerte, ayudará a mejorar la atención de los bebés prematuros en el mundo", señala el doctor.