Ingresa en el hospital por un fuerte dolor abdominal y da a luz a un niño: no sabía que estaba embarazada

Leidy Fernanda Jaramillo no no sabía que estaba embarazada. La joven , de 25 años de edad de Colombia , se inyectaba anticonceptivos y, aunque comenzó a experimentar dolores de cabeza, cambios en su menstruación, mayor hinchazón abdominal, dolor en sus mamas y repentinos mareos, siempre los asoció a este tratamiento. Ni siquiera el día que dio a luz a un niño de 2,5 kilos lo sabía. No fue consciente de ello hasta que tuvo lugar el parto.

“Yo lo único que pensaba era que todo iba a cambiar, y que mi cuerpo iba a volver a ser el mismo de antes, incluso una amiga me dijo que si empezaba a planificar con esta inyección iba a bajar rápidamente de peso, pero no fue así, yo seguía con el mismo peso de siempre y los dolores de cabeza no paraban, incluso Andrés me decía que estaba bastante irritable”, confiesa.