Daniel Florian, el turista alemán perdido desde el 13 de abril en una selva indígena, rescatado

Había emprendido una visita hacia las comunidades indígenas que residen en las zonas rurales de Cauca, pero desde el 13 de abril, cuando las autoridades recibieron la denuncia de su desaparición no se sabía nada de él. Daniel Florian, de 29 años, ha aparecido deshidratado y con lesiones en la piel. El turista alemán, que ha vivido la experiencia más dura de su vida, ha sido rescatado por soldados colombianos en la selva del Putumayo. Deshidratado y con lesiones en la piel, eso sí

El joven, dentro de la tragedia que ha vivido, ha tenido la suerte de ser localizado y porteado por el Ejército hasta una clínica militar en Mocoa donde ha sido atendido por personal sanitario. "Estuve siete días en el Amazonas y simplemente me perdí de camino a Mocoa", explica siendo consciente de que ha vuelto a nacer. El comandante a cargo de la brigada cuenta además que Daniel no tenía sus efectos personales. Algo que este turista aventurero no ha explicado aún, aunque está muy agradecido por toda la ayuda y atención recibidas.