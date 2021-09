David cambia la vida de Beknur, de 8 años, al construirle un brazo lego por solo 15 euros

Al ponérsela, el pequeño enseguida se adaptó. Empezó a coger cosas. El pequeño le dijo: “ Si tú te haces llamar Hand Solo porque sólo tienes un brazo, yo soy Hand Cero, porque no tengo ninguno”. La prótesis se llama MK Beknur, en su honor. Le hizo dos prótesis, un que es un brazo para coger cosas y la otra es para manejar la tablet hecha en parte con la punta de un bolígrafo de publicidad.

Ahora ambos recuerdan el mensaje del pequeño que cambió su vida. "Hola, me llamo Beknur. Tengo 8 años y soy de Kazajistán. Ahora vivo en Francia. Soy diferente, nací así. No tengo prótesis porque mis manos son muy pequeñas. Pero mi mamá y yo estábamos viendo en YouTube videos y encontramos uno de David Aguilar. Estudia para ingeniero y construyó una prótesis para su brazo, lo que es muy guay. Cuando lo vi, decidí que a lo mejor me podría ayudar. Le escribimos y nos dijo que por supuesto nos ayudaría. ¡Y ahora estoy esperando mis prótesis! ¡Estoy muy contento y emocionado! Gracias David Aguilar. Espero que haya muchos más niños a los que puedas ayudar e inspirar”.