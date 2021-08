Decenas de tiburones leopardo invaden la playa de San Diego: los bañistas comparten espacio con ellos

En San Diego, en la costa del Pacífico de California, no cierran la playa por la presencia de tiburones. En esta playa estadounidense no hay uno ni dos, sino decenas de tiburones leopardo. Como se pueden ver en las imágenes los bañistas comparten espacio con los animales sin inmutarse porque estos tiburones aparecen todos los años por estas fechas cuando el agua es más cálida y, dicen, son completamente inofensivos. Así que no interrumpen su día de playa.