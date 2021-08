Abandona Afganistán Beheshta Arghand, la primera mujer que entrevistó a un líder talibán a cara descubierta

Arghand ha explicado que la entrevista al líder talibán fue difícil, "pero lo hice por las mujeres afganas.

Me dije: 'Uno de nosotros debe comenzar... Si nos quedamos en nuestras casas o no vamos a nuestras oficinas, dirán que las señoras no quieren trabajar". La joven periodista le dijo al miembro talibán que las mujeres quieren "nuestros derechos. Queremos trabajar. Queremos, debemos, estar en la sociedad. Este es nuestro derecho".