Denuncia a una cadena de comida rápida por encontrar una araña cocinada en una de sus hamburguesas

Acudió al local más próximo para reclamar lo sucedido, pero el personal de la tienda les dijo que no podían reembolsar a menos que entregaran la merienda completa. No contenta con la respuesta, se decidió a presentar una queja ante el equipo ambiental del Ayuntamiento de Birmingham quienes le señalaron que se harían cargo del caso. "Las patas estaban incrustadas en el pan, era asqueroso. Estoy absolutamente disgustada porque una compañía que es tan conocida, tan grande y que atiende a niños y adultos, no se dio cuenta de la gran araña muerta en el costado del bollo. Afortunadamente, fui yo quien encontró el arácnido y no mi hijo", manifestó la afectada.