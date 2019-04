Denuncia la penosa situación de un perro que vive encerrado en un jaula y rodeado de heces en plena calle

En el interior de la jaulay el ambiente suele estarya que el animal está obligado arecoge el diario peruano La República . La mujer intentó hablar con los dueños para que no dejaran al can en esas condiciones o se lo entregaran a ella para criarlo, pero no fue escuchada.

Por su parte, la mujer del dueño, justifica esta situación diciendo que "no tienen espacio" y que su marido "no lo puede tener afuera suelto, a los perros chiquitos los quiere morder. No lo puede soltar porque puede morder a las personas o a los perros" reconoció que el animal podría pasar mucho calor pero dijo que "siempre lo bañan y lo sacan a pasear". Sin embargo, la denunciante, asegura que el perro no es peligroso ya que se acercó y puedo acariciarlo sin problema.