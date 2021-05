Derek es ciego y padece autismo, pero no le ha impedido ser un virtuoso del piano

El equipo de la película 'El discurso del rey' está detrás de este nuevo film

Es el sobrino de Camilla Parker, la actual esposa de Carlos de Inglaterra

Derek Paravicini es un virtuoso del piano pero para él tocar este instrumento va más allá de la música, es la única forma que tiene de comunicarse con la gente porque este británico, de 41 años, es ciego y con autismo. Derek es sobrino de Andrew Parker Bowles, el primer marido de Camilla Parker, la actual esposa de Carlos de Inglaterra.

Adam Ockelford, profesor del joven durante más de 30 años, asegura que "Derek ama la música, pero más importante que su amor a la música es que ama a las personas. Y la música es la forma de llegar a ellas".

Ahora, esta historia de superación va a trasladarse a la gran pantalla. Según recoge Daily Mail, el equipo detrás de la película 'El discurso del rey' está trabajando en un proyecto para narrar la vida de este virtuoso del piano. El guion de la película está siendo escrito por David Seidler, ganador del Oscar al mejor guion original por 'El discurso del rey'.

Su profesor ha confirmado la noticia y ha asegurado que "es muy emocionante". Seidler está utilizando su libro sobre Paravicini, 'In The Key Of A Genius', para escribir su historia. Por ello, el profesor y el propio Derek están en contacto directo con el para ayudarle a narrar la vida del músico.

La película se basará, sobre todo, en los años de infancia de Derek, entre los cinco y los diez, "porque fueron clave en su historia", destaca el profesor.

Paravicini, el "Ipod" humano: tiene "oído absoluto"

Paravicini tiene "oído absoluto" lo que le permite tocar una nota por acorde, simplemente con haberlas escuchado una sola vez, lo que ha hecho que sus vídeos en Internet tengan miles de seguidores por todo el mundo, han informado los organizadores del evento en una nota de prensa.

Ha sido bautizado como el "Ipod" humano por su capacidad para memorizar un gigantesco archivo de canciones desde hace décadas y reproducirlas con exactitud a pesar de tener grandes dificultades para el aprendizaje y para leer braille.

El pianista cuenta con un repertorio de miles de piezas musicales que toca de memoria en diferentes estilos y en cualquier nota, aportando además una interpretación muy individual de la música que toca, ya sea solo o acompañado.

Con apenas 2 años empezó a tocar él solo el piano

Nacido prematuramente, con 25 semanas y poco más de un kilo de peso, perdió la vista y posteriormente se descubrió que presentaba rasgos de autismo severo. Pero con apenas 2 años empezó a tocar él solo el piano.

"Conocí a Derek cuando tenía 5 años", relata Adam Ockelford, entonces profesor de la escuela Linden Lodge para ciegos en Londres: "estaba al piano, y él me empujó y empezó a tocar. Parecía que quería tocar todas las notas a la vez, utilizando golpes de artes marciales, codos y su propia nariz. Como no podía ver, no sabía cómo debía tocar pero yo nunca había visto a nadie, y mucho menos a un niño, tocar con tanto entusiasmo".

El profesor tenía un difícil reto: "¿Cómo podía enseñarle si no me dejaba acercarse a su piano?. Como era pequeño, le cogía, le llevaba a un rincón y eso me daba diez segundos para regresar corriendo al piano y tocar unas notas, hasta que él llegaba", un juego que le pareció interesante porque el niño "no entendía las palabras pero sí entendía muy bien la música".

A los 10 años, Derek tocó junto a la Royal Philarmonic Pop Orchestra su primer gran concierto, el primero de muchos otros que lleva interpretando desde entonces.