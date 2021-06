Derrumbe de un edificio en Miami Beach: búsqueda desesperada de supervivientes entre los escombros

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine , ha informado en rueda de prensa, de la localización de 102 personas en buen estado, mientras 99 siguen en paradero desconocido, según ha avisado la Policía, si bien se ha recordado que algunos de estos podían no haberse encontrado en el inmueble durante el derrumbe.

Rescate peligroso: Se teme el desplome de la otra parte del edificio

Un ex jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Dave Downey explicó a los medios los riesgos del rescate por la inestabilidad de la estructura del edificio. "Tenemos parte de un edificio que no se ha derrumbado, que no tiene apoyo. Hay muchos escombros colgando del edificio sin apoyo. Por lo tanto, los rescatistas corren un peligro tremendo en algunas de las áreas en las que están trabajando, por lo que tiene que será un proceso muy metódico".