La noticia se dio a conocer en una rueda de prensa de la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón. "Hoy no se sabe dónde se encuentran [los cuerpos]. El consejo asesor permitió legar a este territorio y abrir un diálogo con las autoridades para que esto se pueda aclarar y que las víctimas puedan tener respuesta".

"En el cementerio se hizo un proceso de exhumación de estos cuerpos y no sabemos dónde están, de esos ya se habían identificado a 184 personas y sus familiares están esperando que se les entregue", señalaron.

Cuando la organización contactó con los responsables, estos les contestaron que "no se sabe qué pasó" y "que se murió la persona que administraba la funeraria que se contrató para hacer los traslados". Por lo tanto, no hay información sobre la fecha de las desapariciones ni sobre por qué los encargados no conocen el paradero de los cadáveres, informan desde Russia Today.