Los agentes lograron contactar con Kujawa que negó tener un rifle en casa , ante lo que el agente le pidió los certificados de vacunación de sus tres perros , que la mujer no pudo proporcionar.

Un día después, la Policía volvió a la vivienda a investigar más a fondo lo ocurrido y vieron desde la propiedad vecina que en el patio trasero de Kujawa había tres perros y todos ellos cojeaban. Entonces, solicitaron a la mujer ver a sus perros y, ya de cerca, se percataron de tenían heridas recientes. No obstante, no pudieron acercarse mucho a los animales porque estos no estaban cómodos con el trato humano.