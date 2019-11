Detenido un sospechoso del apuñalamiento de tres adolescentes en La Haya

El individuo, que no tenía domicilio estable, ha sido trasladado a una comisaría para su interrogatorio, ha informado la Policía de la capital holandesa en un comunicado recogido por la prensa local.

Por el momento, la Policía no ha apuntado a ningún motivo concreto de este ataque: "La naturaleza concreta de este incidente no está clara en estos momentos". Además, ha revelado que las víctimas, dos niñas de 15 años y un niño de 13, no se conocían entre sí. Las tres fueron dadas de alta durante la noche.