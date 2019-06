Detienen de nuevo a una enfermera acusada de participar en el asesinato de 17 bebés

El inspector de la policía de Cheshire, Paul Hughes, dijo que "la mujer está actualmente en custodia ayudando a los oficiales con sus consultas ". La investigación se ha ampliado desde entonces y la policía está investigando la muerte de 17 bebés y 16 colapsos no fatales entre marzo de 2015 y julio de 2016.

Hughes agregó que "me gustaría tranquilizar a las personas de que estamos haciendo todo lo posible para identificar lo que ha llevado a estas muertes y colapsos de bebés. Debido a la naturaleza de esta investigación, es extremadamente desafiante, no hay plazos establecidos y seguimos comprometidos a llevar a cabo una investigación exhaustiva lo antes posible. En esta etapa no podemos entrar en más detalles".