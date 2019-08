Detienen a una mujer de 20 años por orinar en las patatas de un supermercado

La Policía de Pensilvania, en Estados Unidos, ha detenido a una mujer que orinó en un contenedor de patatas de un supermercado. Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 24 de julio. Sin embargo, los responsables no se dieron cuenta hasta el día siguiente, cuando visionaron las cámaras de seguridad.

La mujer aseguró posteriormente a los medios de comunicación que en ningún caso quería conseguir notoriedad con su acción. “Esto no fue un montaje, no fue un intento de convertirse en la última sensación viral de internet. No tenía intención de perjudicar a Walmart [la compañía]. Se trata solo de una joven señorita que tomó algunas malas decisiones”, ha afirmado su abogado.