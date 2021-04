Dispara en once ocasiones a un joven por darle 'like' a una publicación de su novia: está en estado crítico

Su hermana ha revelado a ‘Perfil’ que, debido al impacto de bala en su nuca, corre el riesgo de quedarse paralítico. Además, también ha confesado que la amiga de su hermano todavía no se ha preocupado por su salud tras haber recibido estos impactos de bala: "No está en contacto con la situación. La verdad es que no puedo decir mucho de ella. Solo dijo que lo estaba esperando a mi hermano en la calle cuando le dispararon. Y que justo su novio apareció en la casa".