Nacido en 1971 en Nueva York y criado entre Colombia y Nueva Jersey, Morillo se dio a conocer bajo el seudónimo de Reel 2 Real y creó el éxito "I Like to Move It" en 1993. La canción fue una colaboración con el cantante 'The Mad Stuntman' y se convirtió en una canción icónica de Eurodance con voces ragga, un subgénero del dancehall y el reggae.