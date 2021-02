Un cirujano declara en un juicio mientras opera a un paciente: el juez se mostró "preocupado" por el paciente

"A menos que me equivoque, veo a un acusado que está en medio de un quirófano y que parece participar activamente en la prestación de servicios a un paciente. ¿Es eso correcto, Sr. ¿Green?", preguntaba el juez. "No me siento cómodo por el bienestar de un paciente si está en el proceso de una operación que podría llevarlo a juicio, a pesar del hecho de que está aquí hoy", comentó el magistrado al médico, según ha recogido el medio de comunicación 'Sacramento Bee'.