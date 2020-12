Todo empezó el 7 de junio. Ella misma lo cuenta en su Facebook, en el que denuncia la situación de abandono de los médicos colombianos y la gravedad de la enfermedad. “Empecé con fiebre y dificultad respiratoria, tengo un antecedente, soy asmática. El lunes sentía la dificultad respiratoria a medianos esfuerzos, el martes consulto a la urgencia de Torices, donde hablé con un gran colega y amigo de mi sospecha. Me realiza tac tórax con reporte de compromiso del 80% de mis pulmones, con vidrios esmerilados y con saturación de 85% y ya no me acuerdo de nada más”, explica la superviviente.