Trump: "Están intentando robar las elecciones, quieren amañarlas y no lo voy a permitir"

Donald Trump sigue siendo un presidente inaudito. Y como tal se está comportando en unas elecciones agónicas. Ya lo advirtió cuando ganó a Hillary Clinton, que no iba a aceptar la derrota y cuando esta parece cercana ante Biden ha hecho lo que se esperaba de él. Acusar sin pruebas a su rival de robar las elecciones, de querer amañarlas. Y eso, claro, él, "no lo voy a permitir". Trump ha manifestado sin mostrar evidencias, que " se han retenido resultados en muchas zonas para que solo salga el nombre de Biden. Vamos a litigar porque el voto por correo es un desastre. Los juristas tendrán que decidir". Por el momento, gran parte de sus alegatos legales han quedado en nada. Los tribunales de Michigan y Georgia ya han desestimado sus demandas.

Trump, que no ha admitido preguntas, ha señalado que "no importa quién gane. No se trata de si es Joe, o o yo mismo, sino de que no se puede hacer esto a nuestro sistema". Trump ha ido repasando los estados y ciudades en los que han sido o puede ser derrotado: Pensilvania, Detroit, Georgia... E insiste en que no les dejan entrar a los colegios electorales, que no quiere recuentos secretos. Todo, según él, por la "maquinaria corrupta demócrata".