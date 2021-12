Donald Trump ocultó que era positivo en covid cuando se presentó al debate televisivo con Joe Biden

El comportamiento de Donald Trump ha sido revelado por Mark Meadows, cuarto y último jefe de Gabinete del mandatario republicano, en un libro, del que The Guardian ha publicado algunos fragmentos.

Antes del debate televisivo realizado en 2020, ambos candidatos, tanto el entonces presidente Donald Trump como el candidato Joe Biden tenían que presentar una prueba PCR negativa realizada con una antelación de 72 horas. Trump no tuvo reparos en presentar un resultado negativo , correspondiente a una prueba realizada con posterioridad con un test diferente.

Después de las revelaciones realizadas por The Guardian a partir del libro Trump definió como falsas las revelaciones de Meadows y lo acusó de ser un germófobo, casi obsesivo que no recibía a nadie si antes no se hubiera realizado un test covid.