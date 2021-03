Donal Trump felicita a una pareja recién casada después de soltar un discurso contra Biden

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a ponerse delante de un micrófono y, como se esperaba, ha criticado con dureza al actual presidente Joe Biden, su política internacional y ha aprovechado también para recordar que las elecciones que le desalojaron del poder no fueron justas. Lo curioso del caso es que lo ha hecho en medio de una boda y cuando se suponía que tenía que felicitar a los novios . Fue en el resort Mar-A-Lago, en Florida, propiedad de Trump y donde ahora ha fijado su residencia el ex presidente de Estados Unidos. En medio de la celebración de una boda, Trump, vestido de esmoquin cogió el micrófono para lo que parecía iba a ser un discurso de felicitaciones a la joven pareja. Eso al menos esperaban los invitados al evento, pero la felicitación no llegaría hasta pasadas unas 400 palabras , como puede verse en el vídeo que ha publicado en exclusiva el medio TMZ .

Durante su intervención Trump mezcla críticas contra las políticas de Biden con Irán, con China y hasta sobre la frontera con México. "Sabéis", comenzó el expresidente, "acabo de recibir las noticias, recibo todos estos informes flash, y me están hablando de la frontera, me están hablando de China, me están hablando de Irán, ¿qué estamos haciendo con Irán, os gusta eso?. Estaban listos para hacer un trato, habrían hecho cualquier cosa, habrían hecho cualquier cosa, y este tipo va y abandona las sanciones y luego dice: 'Nos encantaría negociar ahora', [e Irán responde], 'No estamos tratando con Estados Unidos en absoluto', Oh, bueno, no quieren tratar con nosotros". "Y China, lo mismo, nunca nos trataron de esa manera, ¿verdad?", puntualizó el ex presidente.