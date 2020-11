Las televisiones, incluida la derechista Fox News, cortan la declaración de Trump llena de falsedades

" No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema" , explicaba el corresponsal de Fox News, John Roberts, en directo desde la sala de prensa de la Casa Blanca, segundos después de las declaraciones de Donald Trump .

En el plató de informativos, en Nueva York, los presentadores repetían una y otra vez. "No hemos visto ninguna prueba". Horas después, en los programas de opinión nocturnos, la presentadora de Fox News Laura Ingraham daba un giro de 180 grados y cuestionaba en un editorial que se contabilizara el voto por correo al afirmar que "EE.UU. debería conocer al ganador la noche de las elecciones o la siguiente mañana".

Tres grandes televisiones cortan el discurso en directo de Trump

Lo mismo hacía David Muir, presentador del informativo más seguido del país con 8 millones de espectadores diarios , el ABC World News Tonight . "Simplemente no se ha presentado prueba en ninguno de estos estados de que existan votos ilegales". El periodista explicaba que la pandemia del coronavirus había hecho aumentar el voto por correo con más de 100 millones de votos por esta vía, que han prolongado el escrutinio.

La CBS, tercera en audiencia, iniciaba una verificación de datos mientras Trump terminaba su discurso, y desmintió todas sus acusaciones de "fraude" y "corrupción del sistema" . Más contundentes fueron los servicios informativos de la radio pública estadounidense, la NPR, al señalar que "Trump de nuevo reclamó falsamente la victoria en las elecciones de 2020. No ha ganado. Los votos se siguen contando".

Trump se queda solo con sus acusaciones

The Washington Post, The New York Times y Los Ángeles Times también desmintieron al presidente. Asimismo, la justicia en Georgia y Michigan también ha desestimado las primeras demandas interpuestas por Trump, quien mediáticamente depende de un apoyo de Fox News, que va cayendo, y de los medios "alternativos" surgidos en redes sociales.