Dos cantantes de ópera de Rusia y Ucrania se abrazan mientras el público grita "paz"

La velada era especial. 'Aida' llegaba a su última obra en mitad de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Este detalle no sería importante si no fuera porque dos mujeres de ambas naciones ocuparon los papeles protagonistas. Las dos interpretaron sus roles de la ópera como anteriormente, aunque para Monastyrska no fue fácil subirse al escenario. Horas antes, unos amigos le enviaron imágenes de explosiones en Ucrania.