Dos muertos en Perú por el oleaje causado por el volcán de Tonga: las calles quedan inundadas

Mientras tanto, la jefa del Centro Nacional de Alerta de Tsunami, Lorena Márquez Ismodes, declaró que no existe una alerta de tsunami en el país y no hay que "alarmar a la población". Por su parte, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, señalaron que la erupción volcánica en Tonga "no genera tsunami en el litoral peruano" y aseguraron mantener una vigilancia constante.