Dwayne Johnson, 'La Roca', lidera la lista Forbes de los actores mejor pagados en 2020

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Mark Wahlberg, lideran la lista

Les siguen Ben Affleck o Vin Diesel, entre otros

Este año, Netflix fue responsable de un 20% de sus ganancias

La muy esperada lista de los 10 actores mejor pagados del 2020 ya ha sido revelada y Dwayne Johnson -conocido popularmente como 'La Roca'- repite, por segunda vez consecutiva, en el primer puesto.

Debido a la crisis del coronavirus todos los proyectos cinematográficos han sido postergados, pero en el caso de las películas y series de estos actores todo fue realizado antes de la pandemia, por lo tanto, pudieron recibir sus honorarios e ingresar a la lista sin ningún problema.

De acuerdo con Forbes, Netflix fue un gran factor en el momento de determinar cuánto se les paga a estas celebridades ya que está financiando cada vez más proyectos con exorbitantes presupuestos. De este modo, la plataforma fue responsable de al menos el 20% de las ganancias de los actores mejores pagados del año. En otras palabras, el rey del streaming está derrochando millones para tener los talentos más conocidos.

Sin embargo, la competencia como Prime Video y Apple TV no se quedan atrás, pues estas plataformas también han anunciado millonarias inversiones en proyectos futuros.

1. Dwayne Johnson, 'La Roca': 87.5 millones de dólares

Mejor conocido como 'La Roca', Johnson es el hombre de acción más exitoso de la actualidad por segundo año consecutivo. Netflix le pagó 23,5 millones por la película 'Red Notice' y por su exitosa línea 'Under Armour, Project Rock'. Además, recibió bastante dinero por protagonizar las películas de 'Jumanji: The Next Level y Hobbs & Shaw'. Por otra parte, su trabajo como empresario también fue importante en estas ganancias.

2. Ryan Reynolds: 71.5 millones de dólares

El mismísimo Deadpool y chico dorado actual de Netflix, se encuentra en el segundo lugar de esta lista al ganar más de 20 millones de dólares en 'Six Underground' y 'Red Notice' en Netflix. Además, este año lanzará la cinta 'Free Guy' y 'The Croods 2', sin mencionar que fue contratado para 'The Hintman's Wife's Bodyguard'.

3. Mark Wahlberg: 58 millones de dólares

La comedia de acción de Wahlberg, 'Spenser Confidential', se convirtió en la tercera película original más vista de Netflix después de su debut en marzo. También ha ganado millones produciendo los documentales 'McMillions' y 'Wahl Street'.

4. Ben Affleck: 55 millones de dólares

Ben protagonizó varias películas este año como 'The Last Thing He Wanted', un proyecto de Netflix. Además, trabajó en el cotizado proyecto de 'La Liga de la Justicia' donde actuó como Batman y también fue productor del film.

5. Vin Diesel: 54 millones de dólares

Vin obtiene su principal ingreso de la franquicia de 'Rápidos y Furiosos', además de que ha trabajado también como productor en la serie de Netflix 'Fast & Furious Spy Races'. También, protagonizó la película de acción 'Bloodshot' a principios del año.

6. Akshay Kumar: 48.5 millones de dólares

Definitivamente este actor de Bollywood hizo una aparición sorpresa en esta lista. Akshay esta trabajando actualmente en un nuevo show, 'The End' para Amazon Prime y también se beneficia de tratos comerciales con ciertas marcas.

7. Lin-Manuel Miranda: 45.5 millones de dólares

Disney adquirió los derechos cinematográficos mundiales de la producción original de Broadway de 'Hamilton' por 75 millones de dólares este año, poniendo a Miranda en la lista por primera vez. También espera obtener un gran ingreso por su próxima película que es una versión de su musical 'In The Heights'.

8. Will Smith: 44.5 millones de dólares

Will es una gran estrella de cine, ganará grandes cantidades por papeles principales, como su próximo papel en 'King Richard', en el que interpreta a Richard Williams, padre de las grandes del tenis Serena y Venus. Por otra parte, también tiene ingresos de sus plataformas en las distintas redes sociales.

9. Adam Sandler: 41 millones de dólares

El comediante ha encontrado su hogar en Netflix. En enero, firmó otro acuerdo para crear cuatro películas más para la plataforma después de que su película 'Murder Mystery' se convirtiera en una de las películas más populares de todos los tiempos.

10. Jackie Chan: 40 millones de dólares

Seis décadas después de su carrera, la estrella de las artes marciales está tan activo como siempre, haciendo cinco películas el año pasado. Completa sus ingresos cinematográficos con millones de acuerdos de patrocinio y licencias.