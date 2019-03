Sin recursos, ni hogar logra que le acepten en 17 universidades norteamericanas

Dylan Chidick o cuando el esfuerzo merece la pena. La historia de este joven norteamericano es todo un ejemplo. De una familia muy pobre, casi sin recursos y con dos hermanos enfermos, ha conseguido que le acepten en 17 universidades. Sin embargo, él aún espera la carta del 'College of New Jersey' donde realmente le gustaría ir.

“Mi familia pasó por muchas cosas y ha habido mucha gente que dice 'no puedes hacer eso' o 'no vas a lograr esto' pero yo he obteniendo estas aceptaciones con el esfuerzo”, ha explicado el chico a CBS

Dylan ha explicado que la determinación de no verse otra vez en la calle, sin casa, es lo que le ha llevado a ser firme en su esfuerzo. No obstante, aún no está contento. Aún espera la respuesta de admisión que él realmente quiere, la de ‘The College of New Jersey’.