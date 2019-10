Los manifestantes ocupan la sede del Gobierno pero Lenín Moreno asegura que no dimitirá

Las calles de Quito en Ecuador parecen un campo de batallas tras seis días de protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno. Este martes por la tarde, los manifestantes han irrumpido por la fuerza en la Asamblea Nacional, mientras la Policía lanzaba gases lacrimógenos para tratar de contener la ira de los indígenas contra la llamada política de austeridad del Gobierno ecuatoriano. El Gobierno ha decretado el toque de queda, mientras el presidente aseguraba en televisión que no dimitirá "bajo ninguna circunstancia".

Lenín Moreno asegura que no dimitirá "bajo ninguna circunstancia"

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha subrayado que no dimitirá "bajo ninguna circunstancia" y ha asegurado que el Gobierno esperaba "parte de lo que ha visto" en las calles, pero no "actos delictivos contra el Estado de Derecho y la democracia".

En una entrevista a la cadena Telamazonas, Moreno ha informado que ya hay alrededor de 700 detenidos, participantes en las protestas. Sobre su posible dimisión ante los disturbios que sacuden el país desde el pasado 1 de octubre, Lenín Moreno ha asegurado que "bajo ninguna circunstancia he pensado en renunciar". "Me iré si los ecuatorianos lo deciden, pero no por los que quieren volver. Estoy tomando las medidas más adecuadas y decisiones correctas", ha manifestado.