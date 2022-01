Estados Unidos amplia la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer a niños de entre 12 y 15 años

Los cambios contemplan, además, el suministro de una tercera dosis para niños inmunodeprimidos de entre cinco y once años, según la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), que asume que no hay riesgos que desaconsejen seguir avanzando en la campaña de inmunización entre la población infantil.

La responsable en funciones de la FDA, Janet Woodcock, ha resaltado en un comunicado que es "clave" que se sigan tomando medidas contra el virus tras la irrupción de la variante ómicron y ha abogado no sólo por completar la vacunación, sino también por llevar mascarilla y respetar la distancia social.

Además, las nuevas recomendaciones cambian los periodos de aislamientos para contactos: quienes no estén vacunados o no se hayan puesto la tercera dosis guardarán cinco días de aislamiento y después utilizarán mascarilla cinco días más. Si el aislamiento no es posible, deberá utilizar una mascarilla bien ajustada tipo N95 durante diez días tras el contacto.