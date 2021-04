El Gobierno Biden se atasca con el problema migratorio: 20.000 niños no acompañados bajo su custodia

La cantidad de niños no acompañados que llegan a EEUU no para de aumentar. El Gobierno Biden está siendo atacado por la oposición por la primera crisis migratoria que enfrenta y ante las críticas de las organizaciones humanitarias. La administración notifica un total de 20.273 niños migrantes no acompañados que permanecen bajo custodia de Estados Unidos, una cifra de récord.