El efecto Maduro: Los venezolanos lideran el número de extranjeros que entran en España y las esperas de asilo

La mayoría confiesa que no se arrepiente de haber abandonado el país y afirman que no volverán.

Para los autores del libro, con independencia de la época de llegada y de los motivos de la emigración, la gran mayoría de los venezolanos que han migrado a España se sienten en el exilio porque la salida del país no es un proyecto de vida, sino que está forzada por las circunstancias políticas, sociales y económicas del país. Sorprendentemente, los estudios revelan que la gran mayoría no se arrepiente de haber tomado la decisión y alegan que no regresarán, signo claro de desesperanza ante un posible cambio.