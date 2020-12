El condenado, antes de morir y según publica NBCNews, se dirigió a la familia: “Lo siento. Esas son las únicas palabras que puedo decir que capturan completamente cómo me siento ahora y cómo me sentí ese día". Su abogado, Robert C. Owen, ha calificado la ejecución como "una mancha en el sistema de justicia penal de Estados Unidos".