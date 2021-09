Una mujer embarazada muere de un disparo al intentar detener una pelea entre su ex y su actual pareja

"Shanice fue una víctima", dijo su hermana, Metania, a ABC 7 en un memorial por la muerte de su hermana el lunes. "No tuvo cuatro hijos, tuvo dos y el tercero murió con ella. Mi corazón, no puedo... Mi hermana realmente se fue '', publicó Metania en su página de Facebook. "Si anoche hubiera sabido que era la última fue la última vez que te vería, me hubiera quedado, habrías seguido viva'', escribió en una publicación posterior. "No puedo creer que le dejara hacer esto contigo".