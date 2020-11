Una empleada de un hotel sufre un infarto tras ser escupida por un cliente que se negó a usar mascarilla

La víctima se encuentra estable actualmente, según ha informado el director general del hotel, Robert Little. "Definitivamente, existe la sensación de que la gente se vuelve un poco más nerviosa, irascible mientras la pandemia sigue su curso, pero este cliente realmente cruzó la línea", señaló Little. La Policía local ya arrestó al agresor, aunque no reveló su nombre, ya que aún no ha sido imputado.