Desaparece del cementerio el cuerpo de un bebé y le encuentran en un contenedor de basura de una cárcel de México

Tadeo tenía solo tres meses cuando murió por problemas intestinales. Sus padres enterraron su cuerpo, pero días después comprobaron que este había sido sustraído . Finalmente, hallaron el cadáver en el contenedor de basura de una cárcel de Puebla, en México . El caso ha conmocionado al país y desde la organización Reinserta piden que el acto no quede impune.

Desde la asociación Reinserta han denunciado lo ocurrido y piden que se investigue lo ocurrido y no quede impune. Para ello han iniciado una petición en la web change.org en la que se preguntan, entre otras cosas: "¿Cómo pudo haber ingresado un bebé sin los registros correspondientes? ¿Con qué tipo de autoridades contamos para que exista una ausencia de protocolos y un menor de edad pueda ingresar al Centro y no salir y que éstas no se den cuenta?".