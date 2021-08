Encuentran enterrada en su sótano a una mujer que llevaba desaparecida casi dos meses

El cuerpo de Lynn Gay Keene , una mujer de 70 años, ha sido hallado sin vida c on signos de violencia en su propio sótano en Linville Falls, Carolina del Norte (EEUU), casi dos meses después de que su familia denunciase su desaparición.

Inmediatamente, fueron a su casa, pero al no contar con una orden de registro y no abrirles nadie, no pudieron entrar. No obstante, observaron que su coche no estaba aparcado, así que comenzaron a buscar el vehículo y, el lunes, la Policía de Cherokee lo encontró abandonado en una carretera de Blue Wing con las llaves debajo del asiento del conductor, según publica ‘The Sun’.