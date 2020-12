Una influencer de 26 años, hallada muerta y desnuda a un lado de una carretera

A la espera del análisis de los médicos forenses, en un primer examen visual , las autoridades, que manifestaron que su cuerpo sin vida debió pasar toda la noche en ese lugar, no observaron ningún signo de violencia , tal como comunicaron en declaraciones ante los medios de comunicación este lunes, cuando dieron a conocer los hechos, tal como informa el medio local ABC13 .

"Creo que fue asesinada"

“Lo creo. Creo que fue asesinada. Sí. Por lo que he podido saber y por instinto de madre. Aprendí desde muy pequeña a confiar en mi instinto como madre. No me ha decepcionado”, ha contado a ABC13, manifestando que la familia se encuentra ahora absolutamente “destrozada”.