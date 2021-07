Encuentran muerto a un niño de 4 años en su baúl de los juguetes: le buscaron durante días

Kache Wallis , "kache con k", como le gustaba decir al pequeño de solo 4 años de Hurricane City, Utah (EEUU) , estuvo desaparecido durante días . Su abuela le había dejado acostado la noche del 24 de julio en la cama y, por la mañana, no le encontró allí.

Familiares y amigos buscaron al niño, pero no le encontraron por lo que no tardaron en avisar a la Policía, según un comunicado del propio Departamento de Policicía de Hurricane City. Hicieron una primera búsqueda en la vivienda, pero no hallaron al pequeño.