Una enfermera amamanta a un recién nacido cuya madre enfermó tras el parto

La imagen de una enfermera que le dio de mamar a un recién nacido, cuya madre estaba enferma tras el parto, se volvió viral en Santiago del Estero , una ciudad al norte de Argentina. La enfermera Vanesa Suárez , que trabaja en el hospital de la localidad de Sumampa , a 230 kilómetros de la capital santiagueña, decidió amamantar al recién nacido "sin pensar; me surgió de forma natural porque el bebé ya llevaba tres horas sin succionar ".

"La joven madre no había tenido ningún control, por eso me comunico con la doctora y me dice que para mayor seguridad la traslademos junto a su bebé hacia el hospital de Ojo de Agua, para que se le haga todos los controles, y evitar una infección o alguna complicación", continúa.