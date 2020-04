Muere una joven enfermera por coronavirus tras salvar a cientos de pacientes en Reino Unido

Nasreen, que llevaba más de 16 años trabajando para el sistema de salud del país, fue diagnosticada con el coronavirus el 23 de marzo, hace apenas dos semanas. Informó a los médicos de que no tenía problemas de salud previos y su familia la describió como “saludable”. A los pocos días comenzó a sufrir fiebre, dolores por todo el cuerpo y tos , por lo que tuvo que ser conectada a un ventilador mecánico en el mismo hospital en el que trabajaba.

“Las personas no se están tomando esto lo suficientemente en serio. Ella es joven, no solo los adultos mayores están en riesgo”, dijo su hermana, Kazeema Nasreen, de 22 años, antes de su muerte. “Quiero que todos sepan cuán peligroso es esto”, añadió en declaraciones a The Independent.