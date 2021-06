Entierran un tesoro con 10.000 dólares y organizan una búsqueda que ya cuenta con un millar de participantes

Un millar de personas participan en la nueva búsqueda del tesoro

Para no hacer de la búsqueda una misión imposible, no obstante, han publicado en su Instagram un poema con algunas pistas, y cada semana, --los viernes--, añaden más.

De momento, ya han hecho saber a los participantes que el tesoro no está escondido en una estación de esquí y que, además, no se encuentra enterrado de forma profunda en el suelo. Además, han compartido un mapa que parcialmente acota el lugar donde puede haber sido ocultado, aunque la pista no es ni mucho menos suficiente para hacer del reto algo simple.