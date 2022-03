La entrenadora de natación ucraniana, sepultada entre escombros por un bombardeo: "Pensé que moriría"

" Estaba en el edificio HODA , en el primer piso de la segunda oficina de la calle Ivanova , trabajaba como voluntaria sirviendo comida a los soldados y lo seguiré haciendo. No puedo quedarme al margen , este es mi país, donde planeo llegar a ser Ministra de Juventud y Deportes. E stuve bajo los escombros durante dos horas y recé a todos los dioses, en todos los idiomas que conozco. No podía moverme y gritaba , pensando que moriría enterrada viva , y casi nunca lloro", ha señalado Morozova en redes sociales.

"Me encontraron en el sótano. ¡Dios bendiga a mi salvadora Zhenya, que escuchó mis llantos y me habló! ¡Exigiste que continuaran buscándome y ayudaste a desenterrar a otros y me encontraste! Te quiero", ha concluido en la grabación.