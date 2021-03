La explosiva entrevista de Meghan y Harry divide a los británicos: "Atacó a la realeza, pero también a mi país"

No en vano, Meghan Markle dijo haberse sentido “aislada, solitaria y carente de apoyo” durante su estancia en Reino Unido, más allá de contar con el férreo respaldo de su esposo. Además, aseguró haber tenido pensamientos suicidas y llegó a hablar de racismo en el seno de los Windsor, asegurando que escuchó conversaciones de lo “oscura que sería la piel de Archie (su primer hijo) cuando naciera”, teniendo que asumir que no iba a ser tratado de la misma manera que cualquier otro miembro de los Windsor; que no sólo no iba a recibir título, sino que en consecuencia tampoco iba a tener un equipo de seguridad que le mantenga protegido.