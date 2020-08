Así funciona la estafa que hay detrás del envío de semillas desde China a residentes en EEUU y Canadá

¿Qué pasaría si recibieras un paquete lleno de semillas sin venir a cuento, porque no las has pedido, ni las has comprado? Esto le ha pasado a decenas de personas en EEUU y Canadá que han recibido las misteriosas semillas que el Departamento de Seguridad Alimentaria ya ha descartado que fueran peligrosas. Las autoridades consideran que detrás de estos envíos hay una estafa que tiene que ver con empresas que fingen ventas para después incorporar falsas opiniones y comentarios en las web de compra venta en internet.