"El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar, porque íbamos a gran velocidad", relata el mecánico. "Salí arrastrándome y dije: no me lo puedo creer", añade Tumiri con incredulidad. El hombre presenta heridas en las rodillas y raspaduras en la espalda, pero se encuentra estable en el hospital.