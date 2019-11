Escocia deja en libertad a Ponsatí tras ponerse a disposición de las autoridades por la euroorden

Statement at 3.30pm outside the court as @ClaraPonsati is released on bail from extradition hearing -“Hem guanyat la batalla però no la guerra, encara queda un llarg camí!” 🎗Si us plau, doneu suport i compartiu el llançament del meu crowdfunding jurídi https://t.co/5UH3krTOcP pic.twitter.com/Grl8lhZaxZ