España, a la vanguardia en Europa: sería el cuarto país en despenalizar la eutanasia

La eutanasia no es lo mismo que los cuidados paliativos, que no tienen por objeto la muerte, sino evitar el sufrimiento en vida mientras llega el deceso. Una práctica que sí está vigente en otros estados europeos. En España, hasta ahora, no está penalizado lo que se conoce como eutanasia pasiva –no sería como tal–, es decir, cuando el paciente “decide libremente, después de recibir la información adecuada, a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley”, según recoge la Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.